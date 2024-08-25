Площадь пожара в Крыму увеличилась в три раза

Пожар в горно-лесной местности Тепе-Оба на Крымском полуострове охватил территорию в 45 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

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В ведомстве указали, на отдельных участках наблюдается верховой пожар, что создает сложности в тушении. Всего к работам привлечены более 380 специалистов и 105 единиц техники, среди которых два вертолета Ми-8, сообщили в МЧС.

Еще около часа назад площадь пожара в Крыму составляла 15 гектаров, а теперь она увеличилась в 3 раза.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что около 100 человек эвакуируют из поселка Орджоникидзе в Крыму из-за лесного пожара. По его словам, часть жителей доставят автобусами, остальные смогут добраться самостоятельно. Существует риск распространения пожара на СНТ «Волна», но спасатели прилагают все усилия, чтобы этого не допустить.

Ситуация с горящими лесами в России наблюдается каждое лето. О причинах лесных пожаров рассказал руководитель противопожарного проекта Григорий Куксин.

До этого председатель комитета Московской областной думы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин сообщил, что решающим фактором в борьбе с лесными пожарами является оперативность.