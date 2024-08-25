Часть Энергодара обесточена из-за повреждения ЛЭП

Власти Энергодара Запорожской области заявили, что часть города осталась обесточенной из-за повреждения линии электропередачи.

«Энергодар частично обесточен. Ведутся работы. Подача электроэнергии будет возобновлена после устранения причины аварийного отключения», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что линии электропередачи повреждены за пределами города.

Ранее стало известно, что часть Энергодара оставалась без воды в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.