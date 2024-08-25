Парижский аэропорт эвакуировали из-за анонимного звонка

Парижский аэропорт Орли частично эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Известно, что неизвестный позвонил в полицию.

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Звонивший сообщил, что заложил бомбу в туалете аэропорта. После этого из терминалов второй и третей воздушной гавани вывели сотрудников и пассажиров. Специализированные службы, в том числе кинологические, проводят проверку помещения.

Ранее пропавшие ножницы стали причиной задержки 200 рейсов и отмены еще 36 в новом аэропорту Титосэ в Японии. Инструмент пропал из магазина в зоне ожидания вылета внутреннего рейса.