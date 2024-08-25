СМИ: Сопровождавшая Дурова в самолете девушка перестала выходить на связь

Основателя Telegram Павла Дурова, которого задержали в Париже, сопровождала в самолете криптокоуч Юлия Вавилова. Об этом свидетельствуют публикации девушки в соцсетях.

16 августа она опубликовала сториз о прибытии в Азербайджан из Казахстана, а затем поделилась несколькими фото и видео. В это же время в Азербайджане находился и Павел Дуров. Однако за последние сутки Юлия Вавилова не появлялась в Сети.

Сама девушка позиционирует себя как стример, ведет аккаунт в Twitch и является автором блога о криптовалютах.

В посольстве в России во Франции заявили, что не располагают данными о том, кто находился на борту вместе с Дуровым, передает Telegram-канал SHOT.

Сноуден выступил с заявлением после ареста Дурова в Париже

Вечером 24 августа в аэропорту Парижа задержали предпринимателя, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. По информации французских СМИ, бизнесмена обвиняют в соучастии в незаконном обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве из-за недостаточной модерации в Telegram.