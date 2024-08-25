В Москве дорожный конфликт закончился стрельбой

Дорожный конфликт между двумя водителями на юго-западе Москвы закончился стрельбой, в результате один человек пострадал, другой задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД России.

"Сегодня в 15:00 мск в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Ленинском проспекте. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Предварительно установлено, что между двумя водителями произошел дорожный конфликт, в результате которого один из его участников выстрелил в своего оппонента, предположительно, из травматического оружия", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что в результате инцидента пострадал 48-летний мужчина, он госпитализирован.

"Нарядом патрульно-постовой службы стрелявший, 22-летний житель столицы, задержан. Изъят травматический пистолет", - добавили в главке.

В настоящее время задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что, предварительно, пострадавший ранен в живот.