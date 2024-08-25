$91.60+0.31101.61-0.01
Почта

Источник: в Краматорске погиб советник по безопасности Reuters

Советник по безопасности журналистов агентства Reuters, по предварительным данным, погиб в результате обстрела в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в Reuters.

Стало известно о гибели советника по безопасности Reuters в ДНР
© Штаб территориальной обороны ДНР
"Как я понимаю, это был не журналист, а советник по безопасности. Но это предварительная информация", - рассказал собеседник агентства.

Он не смог уточнить, идет ли речь о подданном Великобритании или нет.

Зеленский высказался об обмене территории Украины на заключение мира

Ранее Reuters сообщило, что в результате предполагаемого ракетного удара по Краматорску 24 августа один из сотрудников агентства пропал без вести, два других доставлены в больницу для оказания помощи. Три других представителя Reuters не пострадали.

Происшествия
26