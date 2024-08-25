Улицу в Москве перекрыли из-за угрозы минирования

В Марьиной Роще в Москве временно перекрыли Новосущевский переулок из-за предполагаемой угрозы минирования, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В настоящее время на месте работают экстренные службы. Также прибыли кинологи и машина разминирования.

Сейчас проверяется информация о подозрительном предмете у входа в здание на улице Образцова. Проводится проверка в Еврейском музее и центре толерантности.

Также канал уточняет, что силовики нашли в клумбе подозрительный предмет, а жители слышали хлопок. На месте продолжают работать силовики и дежурят медики.

Ранее эвакуировали торговый центр «Океания», который расположен на западе столицы. Посетителей по громкой связи попросили покинуть здание. Причины произошедшего уточняются.

В мае в Большом театре в Москве зрителей эвакуировали во время балета «Раймонда» Александра Глазунова. Причиной эвакуации послужило срабатывание пожарной сигнализации. Отмечалось, что приехавшие на место пожарные дыма и возгорания не обнаружили. Позже в пресс-службе театра сообщили, что пожарная сигнализация оказалась ложной, здание проверили сотрудники оперативных служб.