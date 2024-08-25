Стала известна дата выбора меры пресечения Павлу Дурову после ареста

В воскресенье, 25 августа французский суд выберет меру пресечения Павлу Дурову, арестованному днем ранее. Дата стала известна из материала, опубликованного на сайте телеканала TF1.

Журналисты телеканала со ссылкой на следователя сообщили, что после ареста прокуроры просят заключить основателя Telegram под стражу, так как опасаются его побега из страны. По версии французской прокуратуры у Дурова есть все возможности для этого: несколько паспортов, личный самолет и огромные деньги.

Следователь по делу Дурова прокомментировал его прилет во Францию

Правоохранительные органы Франции обвиняют Дурова в отказе в сотрудничестве и удалении контента, который могут распространять террористы и другие преступники.

Дурова арестовали вечером 24 августа после приземления его частного самолета в аэропорту Ле Бурже. В Брюсселе арест миллиардера назвали соответствующим принципам и духу Акта о цифровых услугах Евросоюза.