СК показал кадры осмотра в квартире, откуда мужчина выбросил жену и ребенка

Столичный главк Следственного комитета РФ показал кадры осмотра в квартире, из которой мужчина выбросил жену с ребенком. На записи в Telegram-канале ведомства видно, как специалисты внимательно изучают помещение и делают необходимые пометки.

Также в СК отметили, что по факту происшествия на юго-востоке столицы было возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают работать на месте происшествия.

Ранее правоохранители задержали москвича, который сбросил с 16-го этажа супругу с маленьким ребенком. Полиция смогла ворваться в квартиру, где забаррикадировался подозреваемый. Мужчина отказался добровольно открывать дверь полицейским. На оцепленной территории дежурят спецслужбы.

По данным Telegram-канала SHOT, злоумышленником оказался 39-летний сотрудник ЦБ России Александр Липатов. Источник канала рассказал, что супруги жили вместе около трех лет, пару лет назад у них родилась дочь. По информации московской прокуратуры, мужчине 1985 года рождения оказывают помощь врачи. Погибли женщина 1988 года рождения и ее годовалый сын.

До этого на Северном проспекте в Санкт-Петербурге страдающий шизофренией выкинул из окна мужчину. Пострадавший выжил, его в тяжелом состоянии поместили в отделение реанимации. Мужчину с расстройством доставили в психиатрическую больницу.