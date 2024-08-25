Стали известны подробности задержания мужчины в ЖК «Лефортово»

Стали известны подробности задержания мужчины, вытолкнувшего жену с ребенком из окна 16 этажа ЖК «Лефортово» в Москве. Об этом сообщает канал Mash, публикующий видео очевидцев.

На кадрах мужчину на каталке везут сотрудники скорой помощи. Они укладывают его в карету, на месте также присутствуют полицейские.

«Он живой еще, да, его связали?» — спрашивает голос за кадром.

По информации Mash, жители ЖК «Лефортово парк» услышали крики и плач ребенка в 7 часов утра. Затем в квартиру позвонили бойцы ОМОНа, мужчина сам открыл дверь. Он не оказывал сопротивления силовикам.

Сейчас на месте проходят обыски, полиция опрашивает соседей.

Mash также называют фамилию и профессию задержанного —

сотрудник банка Александр Липатов. Ранее эти же данные привели другие каналы.

По факту произошедшего в ЖК «Лефортово» возбуждено уголовное дело.