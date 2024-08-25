Установлена личность выбросившего жену и ребенка из окна

Telegram-канал SHOT сообщил, что установлена личность мужчины, вероятно, причастного к гибели женщины и ребенка в Москве.

«Выбросившим жену с грудным ребёнком из окна, предварительно, оказался 39-летний сотрудник ЦБ РФ Александр Липатов», — отмечает канал.

По его данным, погибли 36-летняя супруга Липатова Милена и их маленькая дочь. Пара находилась в браке около трёх лет. Мужчина ранее жил в Барнауле.

В воскресенье вблизи московского ЖК «Лефортово парк» нашли тела женщины и младенца. Оба погибли от травм после падения с высоты. Силовики подозревают, что жертв мог столкнуть с 16-го этажа некий мужчина.

Правоохранители сообщали, что пока не вошли в квартиру, где, предположительно, произошло преступление. Неадекватный мужчина продолжает кидать вещи из окна. На месте находятся скорая, МЧС и ОМОН. Сотрудники силовых ведомств готовятся к штурму квартиры.