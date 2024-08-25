Тело пропавшего пятилетнего мальчика найдено в Забайкалье

В Забайкальском крае на территории заброшенного участка у притока реки Онон было обнаружено тело пропавшего пятилетнего мальчика, сообщает региональное управление МЧС. Отмечается, что ребенка искали пять дней, он жил в селе Мангут.

В ведомстве подчеркнули, что на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Предварительно, на трупе не обнаружены телесные повреждения или признаки криминала. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Для определения точной причины смерти будет назначена судебная медицинская экспертиза. Кроме того, полицейские допросят мужчину, обнаружившего тело ребенка.

Ранее было найдено тело семилетнего мальчика, пропавшего в конце июля на пляже в поселке Дунай Приморского края во время отдыха с семьей. Труп обнаружили у берега в соседнем районе, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ребенок пропал в районе бухты Безымянная. По данным полиции, отец с двумя детьми приехал отдыхать в палаточном лагере и на несколько минут упустил из поля зрения купавшегося на мелководье сына.

До этого в Азнакаевском районе Татарстана было найдено тело 14-летнего школьника, который числился пропавшим с 20 июня. По предварительным данным, несовершеннолетний самовольно ушел из лагеря и не вернулся. Предполагалось, что мальчик, оставшись без присмотра, решил пойти на пляж.