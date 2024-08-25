В Лефортово мужчина выбросил из окна мать с ребенком

Мужчина выбросил из окна дома женщину и ребенка, оба погибли. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Москве, по факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело.

"По факту происшествия на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 25 августа вблизи жилого дома, расположенного по улице Красноказарменная в Москве, обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. В настоящее время следователи столичного СК работают на месте происшествия", - говорится в распространенном сообщении.

В правоохранительных органах пояснили, что мужчина, предположительно, выбросивший из окна квартиры на 16- этаже женщину и маленького ребенка, продолжает кидать вещи вниз.

"В квартиру, где произошло ЧП, пока войти не удалось. Работа продолжается", - сказал собеседник агентства.

Предположительно, мужчина находится в неадекватном состоянии.