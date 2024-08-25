Политолог увидел в аресте Дурова «след» спецслужб стран НАТО

Арест предпринимателя Павла Дурова является попыткой спецслужб НАТО установить политический контроль над соцсетью, заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он добавил, что мессенджер стал источником информации номер один в мире.

Telegram стал сейчас источником информации номер один в мире. Это единственная соцсеть, где нет политической цензуры. Арест Дурова — это попытка спецслужб стран НАТО установить политический контроль над соцсетью, — написал Марков.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали спецслужбы Франции в парижском аэропорту Ле Бурже. Бизнесмен прибыл в страну из Азербайджана. Он был объявлен в международный розыск незадолго до приземления борта. Запрос на это сделало управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что ордер на розыск Павла Дурова могли активировать только в случае его прибытия во Францию. Арест одобрили на основании предварительного расследования Национального управления судебной полиции страны.

Задержание Дурова прокомментировал американский журналист Такер Карлсон. По его словам, арест предпринимателя во Франции станет предупреждением для всех владельцев онлайн-платформ, которые не хотят подвергать цензуре правду.