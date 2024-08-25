Информацию о подготовке Telegram к задержанию Дурова опровергли

Информацию о якобы существовавшем плане Telegram на случай задержания главы компании Павла Дурова опроверг Telegram-канал Baza.

По данным канала, появившиеся в сети данные о подготовке такого канала со ссылкой на заявление некоего «правой руки Павла Дурова Дмитрия Буткина» вероятно являются «уткой» сделанной на основе интернет-мема 2023 года о некоем «запасном плане» ЧВК «Вагнер» на случай ухода Евгения Пригожина и его правой руки Дмитрия Уткина.

Подчеркивается, что в компании Telegram не знают, кто такой Дмитрий Буткин.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.