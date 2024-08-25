В Крыму локализовали лесной пожар у горы Агармыш на площади 4 га

ТАСС, 25 августа. Пожарные локализовали возгорание в лесу у горы Агармыш в Крыму на площади 4 га. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России.

"Лесной пожар у горы Агармыш в Крыму локализован на 4 га", - говорится в сообщении.

К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС с водосливным механизмом. Было сброшено 30 тонн воды. На месте работают 160 человек и 34 единиц техники.

Ранее в главке ведомства сообщали, что в Кировском районе Крыма загорелась лесная подстилка. Площадь возгорания составляла 1,5 га. Работа пожарных осложняется ветровой нагрузкой, устойчивой жаркой погодой и труднодоступной горно-лесной местностью.