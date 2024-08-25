Подозреваемый в нападении на фестивале в Германии сдался полиции

Подозреваемый в нападении с ножом на фестивале в немецком городе Золинген сдался полиции спустя 26 часов после атаки. Об этом пишет Bild.

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Мужчина сдался полиции в 23:00 по местному времени (0:00 по мск), при этом его одежда была запачкана кровью. В полиции подтвердили, что сдался именно подозреваемый в нападении. Задержанный оказался 26-летним уроженцем Сирии. Он прибыл в Германию в 2022 году и получил статус беженца.

В результате нападения на жителей Золингена пострадали не менее 11 человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии. Троих пожилых людей спасти не удалось.

Утром 24 августа спецназ полиции Германии задержал первого подозреваемого, им оказался подросток. В квартире его родителей прошли обыски, однако, по данным первоначального расследования, он не считается преступником. Поводом для задержания стали показания одной из посетительниц фестиваля.

До этого ИГ (организация запрещена в России) взяло на себя ответственность за нападение на фестивале в немецком Золингене.