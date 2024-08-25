Военный погиб под Новосибирском при попытке усмирить брошенную им девушку

В Новосибирской области погиб 22-летний военный на глазах у двух девушек, которые были в него влюблены. Одна была нынешняя (ей 16 лет), а другая бывшая (ей 18). Он пытался усмирить брошенную им девушку. Об этом сообщило издание «КП».

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Трагедия произошла в июле, когда молодой человек решил выяснить отношения с обеими девушками на полигоне.

Ранее они были близкими подругами, но их дружба закончилась после того, как парень ушел от одной к другой. Брошенная девушка не могла смириться с расставанием и продолжала преследовать парня.

Во время встречи он залез на дерево, крича о любви к своей нынешней девушке, другую он просил забыть его и перестать искать с ним встречи. В этот момент произошла трагедия: сук, на котором стоял военный, сломался, и он упал на землю.

Смерть наступила на месте до прибытия скорой помощи.

В настоящее время прокуратура проводит проверку обстоятельств произошедшего. У погибшего остался сын от первого брака, сказано в статье.

В апреле свадьба закончилась трагедией для семьи 38-летней невесты из Бразилии. Элисангела Газано скончалась на собственном торжестве, упав в бассейн во время танца.