Раскрыто условие активации ордера на розыск Дурова

Выданный властями Франции ордер на розыск основателя Telegram Павла Дурова предполагал активацию только в случае его прибытия на территорию страны. Об этом пишет Le Parisien.

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«Ордер на розыск активировался только в том случае, если человек прибыл бы на территорию Франции», — раскрывается в материале газеты условие.

Сотрудники спецслужб Франции задержали Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета вечером в субботу, 24 августа. Его подозревают в незаконных действиях, производимых через Telegram, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы. Он должен быть представлен французскому суду в воскресенье, 25 августа.