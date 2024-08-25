Юрист Соловьев заявил, что арест Дурова готовился западными спецслужбами

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова готовился западными спецслужбами и не является единоличным решением властей Франции. Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

— Французские власти лишь ждали соответствующей отмашки на фоне напрасных ожиданий по вербовке Дурова и превращения его в воинствующего русофоба в обмен на спокойную жизнь в стране.

Возможности Telegram не были предоставлены в распоряжение западных разведок. Такого стерпеть в Европе не смогли. Его, как гражданина Франции, обвиняют в соучастии в совершении тяжких преступлений. Это тянет на длительный срок лишения свободы, — высказался он телеканалу RT.

По его словам, так можно обвинить владельца любого мессенджера или соцсети, которые используют нарушители закона в своих целях. Соловьев считает, что Дурова «взяли в заложники»: пойдет на сотрудничество — срок скостят или дадут условно.

— Франция испытывает чувство неполноценности от того, что не участвовала в состоявшемся недавно большом обмене между РФ и Западом. Теперь и у них будет кем торговать, — заявил юрист.

Власти Франции могут предъявить Павлу Дурову обвинения, которые связаны с терроризмом, отмыванием денег и наркотрафиком.

Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Уточняется, что это произошло при выходе бизнесмена из частного самолета, который прибыл из Азербайджана.