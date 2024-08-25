Во Франции задержали Дурова

Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. Об этом сообщает TF1.

По информации издания, Дуров был в сопровождении девушки и своего телохранителя. Он прибыл во Францию из Азербайджана.

Гендиректор Telegram был включен во французскую базу данных преступников и разыскиваемых лиц (FPR), у встретивших его правоохранителей был при себе ордер на обыск, выданный на основании предварительного расследования. По версии судебных органов во Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество, кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.

Дурова могли преследовать по закону только на территории Франции, поэтому, пишет издание, он мало посещал Европу и редко останавливался в странах, где Telegram находится под наблюдением властей.

Следователи из Национального управления по борьбе с мошенничеством (ONAF) поместили Павла Дурова под стражу в полиции, его планируют представить перед судом и предъявить обвинения в преступлениях, связанных с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, отмыванием денег, сокрытием и соучастием.