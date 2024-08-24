Мужчина ударил женщину в шею ножом на остановке в Москве

Сотрудники полиции задержали мужчину, который на автобусной остановке на юго-востоке Москвы ранил женщину в ходе конфликта на бытовой почве, пострадавшая госпитализирована. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД России.

"Предварительно установлено, что 24 августа около 18:15 на автобусной остановке, расположенной в 1-м Капотнинском проезде, между мужчиной и женщиной произошел бытовой конфликт, в ходе которого женщине были нанесены телесные повреждения. Незамедлительно прибывшими на место полицейскими подозреваемый был задержан", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

"Пострадавшая нарядом скорой помощи была доставлена в медицинское учреждение", - рассказали в главке.

Со своей стороны в московском ГСУ СК уточнили, что задержанный нанес женщине не менее двух ударов ножом, в том числе в шею. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Задержанным оказался 45-летний уроженец Узбекистана.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В прокуратуре добавили, что задержанный напал на незнакомую женщину, которая сделала ему замечание. Его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре, отметили в надзорном ведомстве столицы.