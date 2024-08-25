Раскрыты детали смерти вора в законе Михралиева

Вор в законе Раджик Михралиев (Нижневартовский), который накануне был обнаружен мёртвым в Подмосковье, за день до своей смерти обратился к знакомым с просьбой помочь разобраться с бойцом ММА Исламом Аббасовым, пишет Telegram-канал Mash. По данным канала, у Михралиева также был конфликт с криминальным авторитетом Бадри Кутаисским.

Как сообщает канал, своим близким Михралиев рассказывал, что причиной его бед стало присвоение неким Курбаном 100 млн рублей, после чего тот свалил вину на Нижневартовского. Якобы именно этот человек натравил на бандита своих людей.

Тело Михралиева, по данным Mash, было найдено вечером 24 августа в дачном поселке Дружба Ленинского городского округа. Mash отмечает, что еще днем Нижневартовский проводил время с друзьями. Подробности происшествия в настоящий момент выясняются.

Ранее 70-летний Захарий Калашов, известный как вор в законе Шакро Молодой, оказался в больнице. По данным СМИ, причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. Telegram-канал «112» уточнил, что ему провели коронографию.

Тем временем криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев считает, что каста воров в законе изжила себя в России. По его словам, воровские обычаи постепенно утрачивают свою актуальность, особенно в свете роста числа осужденных за наркопреступления, которые не имеют связей с традиционными криминальными сообществами.