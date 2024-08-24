ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на фестивале в Германии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государства» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген. Об этом сообщает Reuters.

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Ранее стало известно, что в городе Золинген на западе Германии в ходе городского праздника неизвестный человек совершил нападение с ножом. По данным свидетелей, преступник действовал без разбора и был «арабской внешности».

Сообщается, что спецназ полиции Германии задержал подростка, подозреваемого в нападении на посетителей. Его опознала одна из обратившихся в полицию женщин.

* Террористическая организация, запрещенная в России