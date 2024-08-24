Пенсионерка перевела мошенниками почти 18 млн руб.

Пенсионерка из Москвы стала жертвой телефонных мошенников, которые обманом заставили ее продать квартиру и взять кредит на сумму более 17,7 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Злоумышленники, представившись сотрудником Росреестра, сообщили женщине о якобы выданной генеральной доверенности на ее квартиру, угрожая уголовной ответственностью. Для «защиты» ее сбережений и «поимки» злоумышленников мошенники убедили пенсионерку продать квартиру и перевести деньги на «безопасные счета». Впоследствии, под предлогом расследования, мошенники уговорили женщину взять кредит и также перевести деньги на «мошеннические счета».

В результате, пенсионерка потеряла 15,5 миллионов рублей от продажи квартиры и более 2,2 миллионов рублей от кредитных средств. Прокуратура Гагаринского района Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств мошенничества.

Мошенники продолжают пользоваться популярной схемой обмана россиян. В звонках они утверждают, что со счета человека якобы переводятся деньги на нужды Вооруженных сил Украины, что в дальнейшем приведет к делу о государственной измене. Дальше злоумышленники обещают «помочь» и незаконно обогащаются за счет жертв. Как работает эта преступная схема и как не отдать свои сбережения, разбиралась «Вечерняя Москва».