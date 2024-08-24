Пассажир рейса из Москвы в Астану устроил дебош

"Аэрофлот" рассматривает возможность взыскания ущерба с пассажира рейса SU1956 "Москва - Астана" за устроенный им дебош. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале.

"Авиакомпания рассматривает возможность взыскания с пассажира, устроившего дебош на борту рейса SU1956 "Москва - Астана" от 24.08.2024, ущерба от повреждения элементов салона воздушного судна в установленном законом порядке. Также пассажир исключен из программы "Аэрофлот бонус", изучается возможность внесения в черный список", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полете пассажир, имевший признаки алкогольного опьянения, нецензурно выражался, провоцировал конфликтные ситуации, игнорировал замечания экипажа, повредил элементы салона воздушного судна, высказывал угрозы и применил физическую силу в отношении бортпроводников.

Экипажу самолета совместно с пассажирами пришлось применить "средства сдерживания" в отношении дебошира, сказали в авиакомпании.