В Малайзии женщина провалилась под землю и исчезла

В Куала-Лумпуре, столице Малайзии, женщина внезапно провалилась под землю и исчезла. Спасатели ведут поиски. Видео опубликовала «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

На кадрах женщина спокойно идет по тротуару, проходит мимо группы мужчин. Внезапно ровный квадрат земли, выложенный плиткой, уходит вниз и «уносит» с собой пострадавшую.

Следом за ней в яму летит молодой человек, но ему все же удается удержаться на краю ямы.

Глубина провала, по данным газеты, составила 8 метров. Спасатели спустились в него и обнаружили, что от женщины остались только тапочки.

Журналисты предположили, что горожанку унесли подземные воды, которые размыли землю под плиткой.