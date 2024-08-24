Полиция Аргентины задержала рэпера Дениса Деньщикова

Аргентинские полицейские задержали рэпера Дениса Деньщикова, выступающего под псевдонимом «5 Плюх», за незаконное ношение оружия. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

Деньщиков основал лейбл «Третий Рим», выступал в составе андеграунд-рэп-групп «43 градуса» и MosSquad, был женат на Ираде Хаит, певице и продюсере «Comedy Club Израиль».

Музыкант рассказал в соцсетях, что причиной ареста стала «дурацкая ситуация во время рыбалки»: стражи порядка заинтересовались им по неизвестной причине. При задержании полиция изъяла у рэпера незарегистрированное оружие.

По его словам, он надеялся на то, что практически сразу отпустят под залог, либо выпишут штраф и отпустят. Вместе с тем, с момента задержания уже прошла неделя, а слушаний в суде не было.

Деньщиков отметил, что в ожидания суда делает сокамерникам татуировки, рисует картины. Он уточнил, что аргентинский изолятор похож на «пионерлагерь с вожатыми».