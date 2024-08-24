Двое российских моряков погибли у берегов Турции

Двое российских моряков погибли в результате несчастного случая у берегов турецкой провинции Балыкесир на западе страны, пишет газета Sabah.

Иницидент произошел накануне, на сухогрузе Navis 2, пришвартованном у причала Челеби города Бандырма провинции Балыкесир.

По предварительным данным, 46-летний Константин М. и 52-летний Дмитрий М. погибли от отравления газом в трюме судна. Тела моряков были извлечены из внутренних помещений и отправлены на судмедэкспертизу.

Представитель компании-оператора судна отметил, что экспертиза покажет, действительно ли имело место отравление газом или члены экипажа погибли по другим причинам.

Журналисты отметили, что после необходимых процедур тела погибших отправят в Россию.