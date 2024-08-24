Семилетнюю девочку облили кипятком в детском лагере в Сургуте

В Сургуте работник кухни детского лагеря ошпарил кипятком семилетнюю девочку. Об этом сообщает информационный центр СКР.

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По данным информационного центра, инцидент произошел в июне в одной из школ города, при которой был организован детский лагерь. Работник кухни, который нес емкость с кипятком, столкнулся с семилетней девочкой и ошпарил ее жидкостью. Информации о состоянии ребенка не поступало.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования. Отмечается, что установление деталей и обстоятельств произошедшего поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

До этого в Тюмени на девочку во время поездки на автобусе вылился кипяток с антифризом. Жидкость попала на ногу школьнице и ошпарила ее.