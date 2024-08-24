Экстрадированного из ОАЭ россиянина арестовали по делу об убийстве

Россиянин Зулумхан Жамалулаев, экстрадированный из Объединенных Арабских Эмиратов по обвинению в убийстве, арестован в Дагестане. Об этом сообщает МВД республики.

Ранее сообщалось, что ОАЭ выдали России Жамалулаева, находившегося в международном розыске по обвинению в совершении убийства на почве долговых обязательств.

"Сотрудниками Интерпола установлено, что 23-летний уроженец Дагестана, подозреваемый в совершении убийства, скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах. В результате оперативно-разыскных мероприятий 22 августа 2024 года мужчина задержан и экстрадирован на территорию РФ. По данному факту СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Полицейскими установлено, что 20 мая 2023 года в Хасавюрте, находясь в салоне автомашины Mercedes Benz, он нанес несколько ударов ножом в грудь 26-летнему мужчине из-за ранее сложившихся неприязненных отношении на почве долговых обязательств. Потерпевший впоследствии умер в больнице.

Подозреваемый, которому удалось скрыться с места преступления, был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола и впоследствии задержан.