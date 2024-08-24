Рейс из Ташкента в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за неполадки

Лайнер авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший в субботу днём, 24 августа, из Ташкента в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что экипаж рейса SU1873 принял решение вернуться в воздушную гавань по техническим причинам.

После выработки необходимого объема топлива посадка лайнера прошла благополучно в 17-02 (15.02 мск), в ближайшее время будет проведена диагностика оборудования лайнера, уточнил источник.

Ранее сообщалось, что 21 июля в Ташкент из-за технической неисправности вернулся самолет Boeing-787 авиаперевозчика Uzbekistan Airways.