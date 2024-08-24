В ФРГ задержали подростка по делу о нападении на городском фестивале

Спецназ полиции Германии задержал первого подозреваемого в нападении на гостей фестиваля в городе Золинген. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, задержанным оказался подросток. Полиция допросила его, однако, по информации первоначального расследования, он не считается преступником.

Авторы материала отметили, что молодого человека задержали после обращения женщины, которая опознала подозреваемого. В квартире его родителей прошли обыски, добавили журналисты.

Нападение на фестивале произошло накануне вечером. В результате произошедшего по меньшей мере три человека получили травмы несовместимые с жизнью. Один из соорганизаторов мероприятия Филипп Мюллер заявил, что спасатели боролись за жизни девяти человек. Полиция ищет мужчину арабской внешности.