Рецидивисты открыли огонь по двум россиянам и скрылись с места преступления

В Магаданской области местные жители открыли огонь по двум жителям Алтайского края, а потом скрылись с места преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

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По горячим следам злоумышленников удалось задержать на территории одного из дачных участков на окраине поселка Усть-Омчуг. У них изъяли две единицы огнестрельного оружия, почти полсотни патронов и деньги. Ранее мужчины уже были судимы. Сейчас в отношении них следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, 24 августа на одной из улиц поселка произошел конфликт между двумя компаниями. В результате двое мужчин получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения. В одного выстрелили три раза в туловище и шею, а во второго — один раз в живот.

Ранее в Москве следователи завели уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, который расправился со знакомым во время пьянки.