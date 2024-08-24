В Крыму горит заповедник

Пожар вспыхнул в заповеднике Национальный парк «Крымский», сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Крым Ольга Славгородская. Об этом пишет РИА «Новости».

Нацпарк располагается на территории таких муниципальных образований, как городские округа Ялта и Алушта, Симферопольский и Бахчисарайский районы. Его общая площадь составляет свыше 34 га. Основная часть парка находится в центре Главной гряды Крымских гор.

«Тушим пожар в Нацпарке «Крымский». Труднодоступная местность, подъездов нет, пешком 6-7 км в горах. МЧС привлекло к тушению вертолет. Занимаемся все вместе», — пояснила чиновница.

Причина пожара не называется.

Ранее сообщалось, что на полях Краснодарского края были обнаружены десятки увеличительных стекол.

Предположительно, их могли установить «маргиналы, завербованные украинцами» с тем, чтобы в солнечные дни на полях загорались сельскохозяйственные культуры.