Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на юге российской столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва с огоньком».

В материале уточняется, что загоревшееся здание находится в районе Кузьминки.

Публикация дополнена видео, снятым на месте происшествия. На кадрах видно, что огонь охватил несколько помещений на третьем этаже. Также на записи видно, как к дому подъезжает машина с сотрудниками МЧС РФ.

Никакой официальной информации о возгорании к текущему моменту не поступало.

21 августа в жилом доме, расположенном в московском районе Южное Чертаново, произошел взрыв и начался пожар. Telegram-канал SHOT сообщал, что здание находится на улице Газопровод.

Огонь охватил квартиру на девятом этаже. После этого на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которые эвакуировали из помещения женщину с ребенком.

При этом в пресс-службе МЧС РФ заявили, что при тушении огня никто из спасателей не пострадал. Таким образом в ведомстве отреагировали на распространившиеся в сети сведения о том, что один из огнеборцев якобы перестал выходить на связь.