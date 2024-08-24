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Возле синагоги во Франции после поджога машин произошёл взрыв

В коммуне Ла-Гранд-Мот на юге Франции произошёл взрыв возле синагоги.

Возле синагоги во Франции после поджога машин произошел взрыв
© globallookpress.com

Об этом сообщает BFMTV.

Уточняется, что взрыв произошёл после поджога двух припаркованных автомобилей, в одном из которых находился газовый баллон. В результате происшествия пострадал полицейский.

Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование. По данным телеканала, попавший на камеры подозреваемый имел при себе палестинский флаг.

Ранее сообщалось, что при нападении неизвестного с ножом в ФРГ погибли не менее трёх человек.

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