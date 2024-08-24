В прокуратуре Италии рассказали о крушении яхты Bayesian

В Италии начинается расследование уголовного дела об утонувшей 56-метровой яхте Bayesian. Подозреваемых в непредумышленном убийстве 7 человек пока нет, но скоро реестр подозреваемых может пополниться первыми лицами. Об этом заявил прокурор Термини Имерезе, сообщает Quotidiano.

Главный прокурор города Термини Имерезе Амброджо Картозио в субботу выступил на пресс-конференции, посвященной кораблекрушению. Он заявил, что в результате ошибок произошла «трагедия глобального масштаба» и «серьезная драма».

Прокуратура возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве в отношении неопределенных лиц. Предполагается, что кораблекрушение случилось по неосторожности экипажа или пассажиров. Однако это только предварительная версия.

«Пока мы на ранней стадии расследования. Мы не исключаем, что могут последовать какие угодно повороты», — сказал Картозио.

Он подчеркнул, что обнаружение затонувшего корабля имеет основополагающее значение для расследования.

При этом прокурор добавил, что «некоторые имена могут быть внесены в реестр подозреваемых в ближайшее время».

Итальянская пресса отмечает, что имеется «слишком много темных моментов» в трагическом инциденте с 56-метровой яхтой, считавшейся «непотопляемой» и пошедшей ко дну после шторма «за считанные минуты».

На этой неделе у берегов Сицилии затонула роскошная парусная яхта Bayesian. На борту судна находилось 22 человека - жителей Британии, США и Канады. Среди них был известный британский миллиардер Майк Линч.

Погибли 7 человек. Последней нашли 18-летнюю Ханну Линч, дочь магната.

Береговая охрана заявила, что сроки подъема яхты на поверхность не определены: все зависит от воли судовладельцев и управляющих компаний.

Ранее производитель яхты заявил, что причиной крушения могли стать ошибки экипажа и пассажиров.