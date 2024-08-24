Финские пограничники задержали нарушителя на границе с Россией

В Лапландии финские пограничники из состава отряда Кайнуу задержали мужчину по подозрению в нарушении госграницы с Россией, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, подозреваемый в нарушении был задержан в районе Кухмо, недалеко от границы. Предположительно, он пересек ее по суше, с тем, чтобы запросить убежище в Финляндии.

«Пограничная служба проведет предварительное расследование в любом случае, даже если он не будет признан виновным в совершении преступления», — пояснил директор погранотряда Топи Пииройнен.

Чиновник отметил, что поддерживает контакт по поводу этого инцидента с пограничным комиссаром Калевальского района республики Карелия.

Ранее сообщалось, что сотрудники финской погранохраны задержали в Иматре (6 км от границы с Россией) 18 человек, подозреваемых в незаконном пересечении границы.