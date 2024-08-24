Финские пограничники задержали нарушителя на границе с Россией

Пограничный отряд Кайнуу в Лапландии 22 августа задержал человека, подозреваемого в нарушении границы с Россией. Об этом со ссылкой на пограничников сообщает агентство STT.

Подозреваемый в нарушении был задержан в районе Кухмо, недалеко от границы. Предположительно, он пересек ее по суше и запросил убежище в Финляндии.

"Пограничная служба проведет предварительное расследование в любом случае, даже если он не будет признан виновным в совершении преступления", - сказал директор погранотряда Кайнуу Топи Пииройнен.

Как уточняется в сообщении, пограничный комиссар Кайнуу поддерживает контакт по поводу этого инцидента с пограничным комиссаром Калевальского района республики Карелия.