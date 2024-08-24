Погибший в захваченной колонии зэк должен был отправиться на СВО

Осужденный, убитый в ходе бунта заключенных в исправительной колонии №19 в Волгоградской области, должен был отправиться на СВО. Он находился в ИК по обвинению в дезертирстве и незадолго до смерти подписал контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщили telegram-каналы.

«Погибший в ИК-19, осуждённый за дезертирство, подписал контракт с Минобороны незадолго до смерти и должен был отправиться на СВО», — заявили в telegram-канале Baza.

Там добавили, что осужденного звали Башкатов С., ему было 34 года. В 2022 году он был мобилизован, ранен и госпитализирован, однако после этого не вернулся в часть. В мае того же года Башкатову осудили на 5 лет колонии за дезертирство.

Опубликован список погибших в колонии под Волгоградом заключенных

В канале рассказали, что за две недели до происшествия погибший звонил матери и рассказывал о контракте с МО РФ. Он должен был вновь отправиться на СВО.

Ранее в ИК-19 заключенные, назвавшие себя членами «ИГ» (запрещенная в России террористическая организация), организовали бунт и захватили осужденных и сотрудников в заложники. Прежде чем бунтовщиков ликвидировали снайперы, погибли восемь человек: четыре сотрудника ФСИН и четыре заключенных.

Сейчас ИК-19 работает штатно, на ее территории проводят следственные действия. Сотрудники органов устанавливают, как у осужденных оказались флаги запрещенных организаций, ножи, телефоны и компоненты для взрывного устройства.