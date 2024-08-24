Пропавшего в прошлом году ребенка нашли в тоталитарной секте

Ребенка из многодетной семьи Сеню Е. нашли в квартире на окраине Ульяновска , принадлежащей тоталитарной секте «Царская империя». Поиски шли в течение года, все это время мальчик жил на положении раба, пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, мальчик пропал в августе прошлого года из карельского поселка Повенец. Полиция и спасатели вели масштабные поиски 8-летнего мальчика, но обнаружить его не удавалось. Надежду на счастливый исход подогревало то, что малыш пропал вместе с мамой, Екатериной Е., пояснили журналисты.

По их данным, родители Сени развелись, он достался маме, которая почти сразу после расторжения брака попала к сектантам.

Последователи «Царской империи» в ИНН усматривают число дьявола, рассматривают как грех жизнь в обществе, верят в отшельничество, общинность, бескорыстный труд, отречение от всего мирского.

Через некоторое время Екатерина послала SMS среднему сыну. Бабушка прочитала сообщение, передала номер телефона полиции. Стражам порядка удалось выяснить, откуда была отправлена SMS — туда сразу же был направлен наряд.

Полицейские изъяли ребенка и передали родственникам. В этом году мальчик должен будет пойти в первый класс. Вместе с тем, по словам бабушки, Сеня отказывается учиться, считает, что может трудиться и без образования.