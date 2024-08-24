В Росавиации прокомментировали аварию Ан-2 в Якутии

МАК и Росавиация будут расследовать инцидент с самолетом Ан-2, приземлившимся в горном лесном массиве в Якутии. Об этом рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Представитель ведомства отметил, что инцидент квалифицирован как авария. Расследованием причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Якутского межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиации.

«Ключевая цель расследования — установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем», — заявил Кореняко.

Сегодня в Якутии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в лесном массиве на склоне горы. Инцидент произошел около 2:00 МСК, в районе поселка Солнечный.

Воздушное судно, принадлежащее старательской артели «Золото Ыныкчана», летело в район села Капитоновка (входит в состав Якутска).

На борту Ан-2 находились 11 пассажиров и 3 члена экипажа. Пострадавших нет, все доставлены в поселок Солнечный.