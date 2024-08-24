Опубликован список погибших в колонии под Волгоградом заключенных

Telegram-канал Baza опубликовал список заключенных, которые погибли при захвате заложников в исправительной колонии № 19 в городе Суровикино Волгоградской области. Авторы указали имена, возраст и статьи осужденных.

Так, среди погибших значатся осужденный за дезертирство 34-летний Башкатов С. и 28-летний Федоренко В., который попал в тюрьму за распространение наркотиков. Также погибли осужденный по той же статье 22-летний Кучинский А. и 38-летний Бондарь А., который отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, отметил канал.

Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя ГУФСИН Волгоградской области сообщало, что пострадавшие во время захвата заложников в ИК-19 находятся в тяжелом состоянии. В ведомстве рассказали, что колония после случившегося работает штатно. Там продолжают работу следователи.

До этого Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что сведения о полном захвате террористами колонии под Волгоградом не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что было захвачено только одно помещение на территории учреждения.

Также во ФСИН отметили, что четверо сотрудников исправительной колонии № 19 погибли в результате вооруженного захвата группой осужденных. Трое из них скончались в учреждении, получив колото-резаные раны, еще один человек умер в больнице после госпитализации.