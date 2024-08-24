Установлены личности погибших на Пхукете россиян

Установлены личности двух россиян, погибших в результате схода оползня на Пхукете. Решается вопрос об отправке тел в Россию. Об этом сообщает генеральное консульство РФ в Пхукете.

«Личности скончавшихся 23 августа в результате оползня на Пхукете россиян — мужчины 1986 года рождения и женщины 1988 года рождения — установлены», — сказано в сообщении дипломатов.

Отмечается, что их родственники оповещены, в ближайшее время будет организована отправка тел в Россию. Генконсульство выразило соболезнования родным и близким погибших во время стихийного бедствия.

Из-за схода оползня на острове Пхукет 23 августа погибли двое россиян. Также погибли 8 граждан Таиланда и Мьянмы.

Оползень вызвали затяжные проливные дожди в районе Карон.

Накануне стало известны подробности о гибели пары, приехавшей в Таиланд из Владивостока.