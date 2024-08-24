По делу о покушении на Симоньян провели очную ставку между обвиняемыми

Следствие провело очную ставку между обвиняемыми по делу о покушении на главного редактора медиагруппы «России Сегодня» и RT Маргариту Симоньян. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В середине июля прошлого года ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян и телеведущей Ксении Собчак украинскими спецслужбами.

«С момента избрания меры пресечения была проведена очная ставка между обвиняемыми», — отметил источник.

Ранее Симоньян сообщила, что ей показали видео допроса 18-летнего руководителя группировки «Параграф-88», готовившей теракты против нее.

Главред выразила надежду на то, что молодые люди, которые готовились убить ее, смогут осознать свои ошибки, искупить их.