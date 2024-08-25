Стало известно о состоянии раненных при бунте в ИК-19

Врачи ведущих больниц Волгограда борются за жизнь четверых раненых сотрудников ИК-19 в городе Суровикино, сообщает портал V1.ru со ссылкой на комитет здравоохранения региона. Все они получили травмы во время захвата заложников 23 августа, к настоящему времени их состояние стабильно и не меняется.

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41-летний пациент находится в больнице скорой медицинской помощи № 25. Его состояние средней степени тяжести <...>. Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице № 1: двое 45-летних мужчин — в тяжелом состоянии; состояние 36-летнего мужчины оценивают как средней степени тяжести, — рассказали в ведомстве.

Утром 23 августа в ИК-19 четверо заключенных во время заседания дисциплинарной комиссии захватили в заложники восемь сотрудников колонии и еще четверых осужденных. Четверо работников исправительного учреждения получили колото-резаные раны, их госпитализировали в центральную районную больницу в Волгограде. Нападавшие были ликвидированы во время штурма, который занял около получаса.

Раскрыты необычные поощрения заключенных в ИК-19

Ранее стало известно, что восемь заложников погибли во время захвата ИК-19 в Волгоградской области. Террористы убили четырех заключенных, троих сотрудников колонии и одного работника ФСИН.