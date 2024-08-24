Во ФСИН рассказали о состоянии пострадавших в волгоградской колонии

Пострадавшие во время захвата заложников в ИК-19 в Суровикино Волгоградской области сотрудники находятся в больнице. Об этом сообщили РИА Новости во ФСИН.

По словам представителя ведомства, все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

23 августа четверо заключенных ИК-19 захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, их госпитализировали в центральную районную больницу, сообщил ФСИН. Спасти жизни этих работников не удалось.

Работающая в ИК-19 лаборант рассказала, что утром все было спокойно, на обед их с коллегами вывели дежурные. По ее мнению, если бы заключенные хотели захватить больше людей, они начали бы действовать раньше.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет.

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