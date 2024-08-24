Как власти и общественники отреагировали на захват заложников в колонии Суровикина

Вечером 23 августа в городе Суровикино Волгоградской области заключенные исправительной колонии №19 организовали бунт и захватили в плен заложников. Среди захваченных — четверо отбывающих наказание в колонии, еще восемь — сотрудники ФСИН. В результате трагического происшествия погибли восемь заложников — четверо заключенных и столько же сотрудников колонии, передает Baza. При этом ФСИН сообщает о троих погибших сотрудниках колонии. Остальные были оперативно госпитализированы. По итогу организаторы бунта были ликвидированы. URA.RU приводит реакцию российских властей и общественников на происшествие в российской ИК-19.

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Действия правоохранителей

Сразу после начала захвата Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по факту происшествия. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. Первое касалось непосредственного захвата заложников в колонии, еще одно дело было возбуждено по факту дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Прокуратура пообещала проверить работу колонии, акцентируя внимание на соблюдение требований. К расследованию привлечена отдельно созданная следственная группа.

Как воспринимают колонию ИК-19

Бывший сотрудник УФСИН России по Волгоградской области в разговоре с журналистами V1.RU рассказал подробнее о работе ИК-19. Он охарактеризовал ее как самую обычную. При этом он подчеркнул, что ее нельзя назвать образцово-показательной колонией. Он добавил, что нынешний начальник колонии Андрей Девятов является выходцем из оперслужб. Сам Девятов в ходе бунта был тяжело ранен, он был перевезен на вертолете в больницу и выжил после инцидента.

Реакция местных властей на ЧП

Как рассказал глава Суровикинского муниципального района Волгоградской области Роман Слива, колония изначально находилась в удалении от жилых домов в Суровикино, поэтому местным ничего не угрожало. Правоохранительные органы в связи с происшествием также локализовали место происшествия и перекрыли все проезды к ИК-19. При этом движение гражданского автотранспорта на территории города Суровикино и муниципального района не ограничили.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также прокомментировал ситуацию с бунтом в ИК-19. Он добавил, что оперативно был создан оперативный штаб. Вовремя были проведены оперативные мероприятия. Высказался глава и о своем отношении о ситуации в целом.

«Каждый находящийся на нашей территории человек обязан уважать и соблюдать законы России. Мы никому не позволим пытаться разжигать межнациональную рознь», — подчеркнул Бочаров.

Его слова передает администрация Волгоградской области в своем telegram-канале.

Выросло число погибших при захвате ИК-19

Мнение общественников

Человеческий фактор

О ситуации в Суровикино высказался генерал ФСБ в отставке, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов. Он подчеркнул, что обычно все инструкции у сотрудников прописаны. И если происходит что-то неординарное, то нарушения спровоцированы человеческим фактором.

«Значит, кто-то нарушает. Опять сработал человеческий фактор. И, естественно, человеческий фактор срабатывает, когда, вот, заключенные хотят кого-то захватить для решения своих вопросов. Уже, мне кажется, все эти инструкции написаны кровью. И отступление от них приводит всегда к тяжким последствиям», — передает телеканал «Царьград» слова Александра Михайлова.

«Государство создано карать»

В свою очередь военкор Александр Сладков высказал свое мнение о роли государства в связи с происшествием в колонии Суровикино. По его словам, сила России заключается не в либерализме или свободе, а в безусловной законности для всех без исключения, вне зависимости от статуса.

«Мы стесняемся безоговорочной силы государства. Считаем, что государство, а это по всем понятиям аппарат насилия, должно прощать и уговаривать. Нет, государство создано, чтоб карать и заставлять!» — написал Сладков в своем telegram-канале.

«Это будет продолжаться»

Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров также озвучил свое мнение по факту происшествия. По его мнению, спрашивать нужно с тех, кто работает в таких исправительных учреждениях. И пока не будет налажена система, пока будут оставаться сотрудники, которые потворствуют заключенным, такие ситуации, как ЧП в ИК-19, будут продолжаться, считает Гончаров.

«Я думаю, что без внутренних, как говорится, помощников, которые находятся там и якобы охраняют заключенных, не обошлось. <…> Это будет продолжаться до тех пор, пока сотрудников, которые следят, будет не хватать. Если мы будем так относиться к нашей безопасности, будем иметь то, что имеем», — сказал общественник в разговоре с журналистами.

Правозащитники должны участвовать в решениях комиссий

Член СПЧ, правозащитник Ева Меркачева рассказала журналистам MK.RU, как в целом проходят дисциплинарные комиссии, после которых создаются те или иные условия для заключенных. Именно после решений таких комиссий выносятся выговоры, заключенного могут поместить в штрафной изолятор или могут признать его одновременно злостным нарушителем.

По словам Меркачевой, такие комиссии собираются не после каждого нарушения, а по факту нескольких. Осужденного приглашают на разговор, на которых присутствуют оперативники. Ему зачитывают, в каком нарушении его обвиняют и, по возможности, предоставляют видеодоказательства.

Как заявила член СПЧ, зачастую бывает так, что на таких заседаниях каждого по очереди вызывают, при этом остальных не отправляют обратно. По итогу индивидуальные разборы превращаются в общественные. Это и могло поспособствовать тому, что заключенные могли скооперироваться и организовать бунт, считает Меркачева.

«Исламистов нужно уничтожить»

Как рассказал муфтий регионального Центрального духовного управления мусульман Бата Кифах, с террористами, устраивающие бунты в колониях, переговоров не должно быть вовсе.

«Только уничтожать. Это значит надо грамотную хорошую операцию по освобождению должны провести и уничтожить этих тварей на месте. Только так. И наказать, кто допустил вот эту халатность в таких колониях», — сказал он «Газете.ру» в первые часы после начала бунта.

Работа в исправительной колонии опасна

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что работа в колониях опасна. Поэтому люди должны получать за это достойную зарплату.

«Работа в исправительной системе опасна. Зарплаты сотрудников копеечные. Опытный персонал уходит в частные охранные фирмы. Это недопустимо. Люди, занятые охраной преступников, должны получать достойную зарплату и госгарантии за высокий риск», — подчеркнул он в telegram-канале.

Ситуацию с террористами в колонии же он резюмировал кратко — только смертная казнь.

Путин собрал оперативное заседание Совбеза

Российскому президенту Владимиру Путину доложили о захвате заложников сразу после начала инцидента. Начальник ФСИН лично обозначил президенту ситуацию. Было оперативно создано заседание Совбеза РФ.

Владимир Путин спустя полтора часа после захвата преступниками колонии №19 в Волгоградской области заявил, что начальник ФСИН доложил ему о ситуации. Об этом он сообщил на оперативном совещании Совбеза. Российский глава заслушал оценки от главы МВД Владимира Колокольцева, директора ФСБ Александра Бортникова. Глава Росгвардии Виктор Золотов также дал свою оценку по ситуации.