Гусев: детонация после атаки БПЛА в Воронежской области прекратилась

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что детонация взрывоопасных объектов после атаки беспилотников в Острогожском районе прекратилась.

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Об этом он написал в Telegram.

«Детонация в Острогожском районе прекратилась, пожары потушены», — говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор объявил о разрешении въезда в два села, жители которых были эвакуированы. По его словам, въезд в два других населённых пункта пока закрыт из-за обследования территории.

«Госпитализированной женщине продолжают оказывать помощь в стационаре», — добавил Гусев.

Он также рассказал о повреждении нескольких дачных домов и одного автомобиля.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при атаке Вооружённых сил Украины в Воронежской области.